Старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США у Києві обговорив допомогу Україні

Старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер, який перебуває з візитом у Києві, провів переговори з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сторони обговорили, зокрема, підтримку з боку Вашингтона на тлі військової агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджит Брінк.
За словами дипломата, метою візиту Карпентера до Києва 13 травня Києва, серед іншого, є демонстрація підтвердження США "непохитної підтримки України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії".
Американський чиновник у ході візиту у Київ зустрівся з українськими посадовцями.
"Провели гарну розмову з Андрієм Єрмаком та Майклом Карпентером про те, як ми продовжуємо допомагати Україні захищати себе у боротьбі з Росією зараз і в майбутньому", - розповіла Брінк.
Також вона поінформувала, що 13 травня разом з Карпентером провели зустрічі з представниками організацій Центр протидії корупції (AntAC), National Interests Advocacy Network (ANTS NGO), Незалежною антикорупційною комісією, та Агенцією журналістських розслідувань "Слідство Info", які "зміцнюють Україну - і роблять можливим її шлях до ЄС і НАТО - за допомогою антикорупційних реформ, вільної преси та потужного громадянського суспільства".
Довідка: Майкла Карпентера називають "ветераном американської дипломатії". Він є фахівцем з Росії, України та Євразії. Карпентер працював раніше як у Держдепі, так у в Пентагоні, де відповідав за Україну та РФ, а також за контроль над озброєнням.
Раніше повідомлялося, що влітку 2021 року президент США Джо Байден висунув Карпентера на посаду постпреда США при ОБСЄ.
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