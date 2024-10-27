Стародубцева та ще одна українка отримали суперниць на турнірах WTA

89-та ракетка світу Стародубцева в першому колі змагань у китайському Цзюцзяні зіграє проти 77-ї в рейтингу Аранчі Рус із Нідерландів. Раніше їхні шляхи на турнірах не перетинались.

Українка приїхала в Цзюцзян із серією з трьох поразок поспіль. Рус, яка є лідером жіночого тенісу в своїй країні, на початку жовтня зіграла у фіналі турніру ITF W100 в Іспанії, а цього тижня програла в першому раунді змагань WTA 250 у Гуанчжоу.

Турнір JiangXi Open відбудеться в Цзюцзяні з 28 жовтня до 3 листопада. Тенісистки змагатимуться на "хардових" кортах. Призовий фонд змагань – $267 082.

На іншому континенті в цей же час розпочне виступи Цуренко. У першому колі Merida Open у Мексиці 120-та ракетка світу протистоятиме 85-й у рейтингу "нейтральній" Анні Блінковій, яка є п'ятою сіяною на змаганні. Раніше тенісистки лише раз зустрічалися одна з одною, у кваліфікації турніру в румунській Клуж-Напоці в 2022 році і тоді перемогу у двох сетах здобула Блінкова.

Зазначимо, що росіянка напередодні зіграла в фіналі іншого мексиканського турніру – в Тампіко. Там вона за три години поступилася канадській тенісистці Марині Стакушіч.

Цуренко свій останній поєдинок провела на початку жовтня в рамках "тисячника" в китайському Ухані. Українка подолала там кваліфікацію і вийшла до другого кола, де не змогла дограти поєдинок проти Магди Лінетт з Польщі, знявшись у першому сеті через проблеми з правим плечем.

У Меріді в компанії з Цуренко мала шанс зіграти ще одна вітчизняна тенісистка – Анастасія Соболєва. У першому колі кваліфікації 216-та ракетка світу зустрічалась з нідерландкою Євою Веддер. Українка виграла перший сет (6:3), поступилася в другому (3:6), а на початку вирішальної партії впала і пошкодила ногу. Соболєва попрсила медичну допомогу після чого вирішила відмовитися від продовження поєдинку за рахунку – 2:2 у вирішальному сеті.

Змагання в Меріді пройдуть з 28 жовтня до 3 листопада на хардовому покритті. Учасниці турніру поділять між собою призовий фонд у 267 тис. доларів.