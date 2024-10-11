Стародубцева розкрила найбільший гонорар у тенісній кар'єрі

24-річна українка – відносний новачок серед тенісних профі. Вперше вона засвітилась на турнірах у 2016-му, але через рік взяла перерву, вступивши до одного з університетів США.

Тож новий відлік спортсменка веде з 2023 року, коли повернулась до жіночого туру. Зрозуміло, що високими прибутками від гри вона поки похвалитися не може.

"Найбільші призові заробила на цьогорічному турнірі у Пекіні – 180 тисяч доларів із чимось", – поділилась спортсменка.

А також розповіла, що перші кошти на участь у змаганнях зібрала за допомогою краудфандингу. Спонсорів у тенісистки не було. І лише коли вона стала вигравати турніри, почала погашати витрати.

Як грала Стародубцева у 2024 році

Поточний рік – найуспішніший у кар'єрі тенісистки. На всіх чотирьох турнірах Великого шолому вона подолала кваліфікацію, а на Вімблдоні навіть виграла стартовий матч в основній сітці.

Восени вперше у кар'єрі зіграла у чвертьфіналах на рівні WTA. Спочатку на турнірі WTA-250 в туніському Монастірі, а потім – на "тисячнику" у Пекіні.

В столиці Китаю українка здобула свою найрейтинговішу перемогу, здолавши у 1/8 фіналу 14-ту ракетку світу – "нейтральну" Анну Калінскую. А потім, в чвертьфіналі, гідно протистояла шостій у рейтингу – Корі Гауфф зі США. Як результат, у жовтні Стародубцева вперше потрапила у сотню найкращих тенісисток світу, стрибнувши зі 115-ї одразу на 79-ту сходинку.