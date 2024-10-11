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Стародубцева раскрыла самый большой гонорар в теннисной карьере

Фото: Юлия Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Пятая ракетка Украины Юлия Стародубцева рассказала, когда и какую наиболее весомую сумму заработала, выступая на корте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

24-летняя украинка – относительный новичок среди теннисных профи. Впервые она засветилась на турнирах в 2016, но через год взяла перерыв, поступив в один из университетов США.

Новый отсчет спортсменка ведет с 2023 года, когда вернулась в женский тур. Понятно, что высокими доходами от игры она пока похвастаться не может.

"Наибольшие призовые заработала на турнире в Пекине - 180 тысяч долларов с чем-то", - поделилась спортсменка.

А также рассказала, что первые средства на участие в соревнованиях собрала с помощью краудфандинга. Спонсоров у теннисистки не было. И только когда она стала выигрывать турниры, начала погашать расходы.

Как играла Стародубцева в 2024 году

Нынешний год – самый успешный в карьере теннисистки. На всех четырех турнирах Большого шлема она преодолела квалификацию, а на Уимблдоне даже выиграла стартовый матч в основной сетке.

Осенью впервые в карьере сыграла в четвертьфиналах на уровне WTA. Сначала на турнире WTA-250 в тунисском Монастире, а затем – на "тысячнике" в Пекине.

В столице Китая украинка одержала свою самую рейтинговую победу, ообыграв в 1/8 финала 14-ю ракетку мира - "нейтральную" Анну Калинскую. А затем, в четвертьфинале, достойно противостояла шестой в рейтинге – Кори Гауфф из США. Как результат, в октябре Стародубцева впервые попала в сотню лучших теннисисток мира, прыгнув со 115-й сразу на 79-ю строчку.

Ранее Янник Зиннер гарантировал финиш сезона первой ракеткой мира.

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