Стародубцева переграла екс-росіянку в третьому колі China Open і не оцінила зміну прапора

China Open, 3-й раунд, жінки

Аванесян – Стародубцева – 0:2 (3:6, 1:6)

У дебюті зустрічі вірменка з брейком спробувала піти у відрив (2:0). Утім, українська тенісистка швидко вирівняла становище, а в середині сету вийшла вперед зі взятою подачею Аванесян (4:3). Вдала гра на власних подачах дозволила Стародубцевій зі ще одним брейком завершити партію у дев'ятому геймі.

Ще впевненіше українка відіграла в другому сеті. Після рівного старту партії вона просто зім'яла опонентку. Аванесян спромоглася взяти один гейм, а потім чинити опір у п'яти наступних. Та всі доступні очки забрала Стародубцева та вирвала путівку в наступний раунд.

У четвертому колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння американки Пейтон Стернс і безпрапорної росіянки Анни Калінскої. Їхній матч розпочався після перемоги Стародубцевої. Українка вперше гратиме в 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000.

Аванесян після поразки отримала ще один удар. "Перефарбована" росіянка вирішила, що зміни спортивного громадянства достатньо для рукостискань з українськими спортсменами. Проте, Стародубцева була іншої думки й ритуал проігнорувала.