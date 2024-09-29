RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стародубцева обыграла экс-россиянку в третьем круге China Open и не оценила смену флага

Фото: Юлия Стародубцева стала сенсацией China Open-2024 (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева уверенно одолела армянскую теннисистку Элину Аванесян по пути в 1/8 финала "тысячника" в Пекине. До недавнего времени соперница была нейтральной спортсменкой из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, 3-й раунд, женщины

Аванесян – Стародубцева – 0:2 (3:6, 1:6)

 

В дебюте встречи армянка с брейком попыталась уйти в отрыв (2:0). Впрочем, украинская теннисистка быстро выровняла положение, а в середине сета вышла вперед со взятой подачей Аванесян (4:3). Удачная игра на собственных подачах позволила Стародубцевой с еще одним брейком завершить партию в девятом гейме.

Еще увереннее украинка отыграла во втором сете. После ровного старта партии она просто смяла оппонентку. Аванесян смогла взять один гейм, а затем сопротивляться в пяти следующих. Но все доступные очки забрала Стародубцева и вырвала путевку в следующий раунд.

В четвертом круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния американки Пейтон Стернс и бесфлажной россиянки Анны Калинской. Их матч начался после победы Стародубцевой. Украинка впервые сыграет в 1/8 финала турниров серии WTA 1000.

Аванесян после поражения получила еще один удар. "Перекрашенная" россиянка решила, что смены спортивного гражданства достаточно для рукопожатий с украинскими спортсменами. Однако Стародубцева была иного мнения и ритуал проигнорировала.

 

К слову, накануне Ястремская зачехлила ракетку в Пекине после 2-го раунда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис