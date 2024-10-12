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Стародубцева з невдалими тай-брейками вилетіла на старті кваліфікації Ningbo Open

Фото: Юлія Стародубцева зазнала другої поспіль невдачі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева зазнала поразки від китаянки Ю Сяоді в першому кваліфікаційному раунді турніру в китайському Нінбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ningbo Open, кваліфікація, 1-й раунд

Стародубцева – Ю – 0:2 (6:7, 6:7)

 

Перший сет суперниці розпочали з обміну брейками, а вперед вирвалася українка (3:1). Утім, китайська тенісистка зуміла вирівняти становище та невдовзі навіть повела (5:3). Зрештою, зі ще однією взятою подачею Ю Стародубцева зуміла перевести партію у тай-брейк.

Там опонентки йшли фактично нога в ногу. Під завісу додаткового гейму представниця України не реалізувала два сетболи. Натомість досвіденіша китаянка своїм шансом скористалася і повела за сетами.

Друга партія обернулася дзеркальним сценарієм. Тепер Ю здобула стратегічну перевагу на початку (3:1), а потім опинилася в ролі тієї, яка змушена наздоганяти (4:5). Та й цього разу суперницям довелося грати тай-брейк. Стародубцева провалила старт (0:3), далі зуміла нав'язати конкуренцію, але таки поступилася.

Невдачі в Ухані та Нінбо погіршать становище української тенісистки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Після сенсаційного злету в першу сотню вона втратить мінімум 11 сходинок. Проекційна позиція Стародубцевої – 90-те місце.

До слова, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри після Кубка Девіса.

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