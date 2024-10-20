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Стародубцева несподівано вилетіла від маловідомої росіянки на Guangzhou Open

Фото: Юлія Стародубцева не змогла перервати серію невдач (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Юлія Стародубцева зазнала поразки від російської тенісистки Єлєни Пріданкіної в першому кваліфікаційному раунді турніру в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guangzhou Open, кваліфікація, 1-й раунд

Стародубцева – Пріданкіна – 0:2 (3:6, 1:6)

 

Українська тенісистка отримала в Гуанчжоу перший номер посіву в кваліфікації, але зі старту зіткнулася з проблемами. Безпрапорна спортсменка з дна другої сотні рейтингу WTA несподівано оформила брейк у третьому геймі. Стародубцева відразу відповіла зворотним, але зерно сенсації засіяли.

Уже в п'ятому геймі Пріданкіна вдруге взяла подачу українки. Цього разу відповісти взаємністю Стародубцева не зуміла. Натомість росіянка зосередилася на власних подачах і за 44 хвилини закрила першу партію на свою користь.

Другий сет тривав стільки ж. Однак, тепер Пріданкіна домінувала на корті. Вона стартувала з п'яти (!) набраних пунктів поспіль і лише в шостому геймі дозволила Стародубцевій розмочити рахунок. Тим не менше, вже в наступному російська тенісистка вийшла подавати на матч і з третьої спроби створила сенсацію.

Із вильотом Стародубцевої Україна втратила представництво на Guangzhou Open-2024. Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна завчасно завершили нинішній сезон. Натомість Леся Цуренко не заявилася на турнір.

До слова, раніше Стародубцева погіршила становище в топ-100 класифікації WTA.

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