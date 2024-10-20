Стародубцева неожиданно вылетела от малоизвестной россиянки на Guangzhou Open

Guangzhou Open, квалификация, 1-й раунд

Стародубцева – Приданкина – 0:2 (3:6, 1:6)

Украинская теннисистка получила в Гуанчжоу первый номер посева в квалификации, но со старта столкнулась с проблемами. Бесфлажная спортсменка со дна второй сотни рейтинга WTA неожиданно оформила брейк в третьем гейме. Стародубцева сразу ответила обратным, но зерно сенсации засеяли.

Уже в пятом гейме Приданкина второй раз взяла подачу украинки. На этот раз ответить взаимностью Стародубцева не смогла. В свою очередь россиянка сосредоточилась на собственных подачах и за 44 минуты закрыла первую партию в свою пользу.

Второй сет длился столько же. Однако теперь Приданкина доминировала на корте. Она стартовала с пяти (!) набранных пунктов подряд и только в шестом гейме позволила Стародубцевой размочить счет. Тем не менее, уже в следующем российская теннисистка вышла подавать на матч и с третьей попытки совершила сенсацию.

С вылетом Стародубцевой Украина лишилась представительства на Guangzhou Open-2024. Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина досрочно завершили нынешний сезон. Тем временем Леся Цуренко не заявилась на турнир.