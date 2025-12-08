У Стармера сказали, на чому базуватимуться переговори із Зеленським щодо миру

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що принципом переговорів буде те, щоб в України була можливість самостійно вирішувати своє майбутнє.

"Це дійсно переломний момент. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але вони хочуть, щоб це закінчилося таким чином, щоб в України була свобода вибору в майбутньому", - сказав він.

Також Макфадден заявив, що це означає "справедливе завершення війни", а також "гарантії безпеки для України в майбутньому".

"А не абсолютно беззубу організацію, яка не здатна вирішувати своє майбутнє", - підсумував він.

Bloomberg також пише, що європейські прихильники України сподівалися: якщо вони зможуть підтримати Київ протягом зими, економічні проблеми РФ наступного року загостряться і російський диктатор Володимир Путін втратить свій переговорний вплив.