У Стармера сказали, на чому базуватимуться переговори із Зеленським щодо миру

Фото: британський преме'р Кір Стармер (Офіс президента)
Автор: Маловічко Юлія

У Британії розповіли про майбутній візит президента Володимира Зеленського до Лондона, запланований на 8 грудня. Також уже приблизно відомий порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що принципом переговорів буде те, щоб в України була можливість самостійно вирішувати своє майбутнє.

"Це дійсно переломний момент. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але вони хочуть, щоб це закінчилося таким чином, щоб в України була свобода вибору в майбутньому", - сказав він.

Також Макфадден заявив, що це означає "справедливе завершення війни", а також "гарантії безпеки для України в майбутньому".

"А не абсолютно беззубу організацію, яка не здатна вирішувати своє майбутнє", - підсумував він.

Bloomberg також пише, що європейські прихильники України сподівалися: якщо вони зможуть підтримати Київ протягом зими, економічні проблеми РФ наступного року загостряться і російський диктатор Володимир Путін втратить свій переговорний вплив.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень у Європі. Як він заявив, будуть консультації з європейськими лідерами.

Також повідомлялося, що насамперед питання безпеки, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту.

