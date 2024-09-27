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Стармер заявив, що не знає, чому РФ досі в ООН після вторгнення в Україну

П'ятниця 27 вересня 2024 19:58
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Стармер заявив, що не знає, чому РФ досі в ООН після вторгнення в Україну Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступаючи на дебатах в ООН заявив, що не знає, що там робить Російська Федерація. Зокрема, після того, як РФ напала на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, під час виступу Стармер згадав про убитих російською ракетою у Львові - трьох дочок і дружину Ярослава Базилевича. Згадуючи це він заявив, що не знає, що Росія робить в Організації Об'єднаних Націй після вторгнення в Україну.

"Мені цікаво, як Росія може показувати своє обличчя в цій будівлі?", - поставив запитання Стармер.

За його словами, Росія стоїть за "найбільшим порушенням статуту (ООН) за останнє покоління".

"Вторгнення Росії в Україну незаконне. Воно загрожує глобальній безпеці. І воно спричинило колосальні людські страждання. Шістсот тисяч російських солдатів було вбито в цій війні. І за що? Статут ООН, який тут відстоюють, говорить про людську гідність. Не варто ставитися до своїх громадян як до шматків м'яса, які можна кинути в м'ясорубку", - сказав він.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях. Він зазначив, що це нічим не відрізняється від того, що робили німецькі нацисти.

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