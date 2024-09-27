Стармер заявил, что не знает, почему РФ до сих пор в ООН после вторжения в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на дебатах в ООН, заявил, что не знает, что там делает Российская Федерация. В частности, после того, как РФ напала на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, во время выступления Стармер упомянул об убитых российской ракетой во Львове - трех дочерях и жене Ярославе Базилевиче. Вспоминая это, он заявил, что не знает, что Россия делает в Организации Объединенных Наций после вторжения в Украину.

"Мне интересно, как Россия может показывать свое лицо в этом здании?", - задал вопрос Стармер.

По его словам, Россия стоит за "наибольшим нарушением устава (ООН) за последнее поколение".

"Вторжение России в Украину незаконно. Оно чревато глобальной безопасностью. И оно повлекло колоссальные человеческие страдания. Шестьсот тысяч российских солдат были убиты в этой войне. И за что? Устав ООН, который здесь отстаивают, говорит о человеческом достоинстве. Не стоит относиться к своим граждан как в куски мяса, которые можно бросить в мясорубку", - сказал он.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия совершает преступление геноцида, угоняя детей на временно оккупированных украинских территориях. Он отметил, что это ничем не отличается от того, что делали германские нацисты.

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