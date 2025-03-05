Стармер заявив про необхідність забезпечення "міцного миру" в Україні

Під час свого виступу в Палаті громад прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на важливості забезпечення "міцності миру" в Україні.

Він зазначив, що ключовим елементом будь-якої угоди, спрямованої на припинення конфлікту, є гарантія дотримання умов, щоб уникнути можливого порушення з боку Росії.

Стармер зазначив, що ризик нового конфлікту зростає, якщо Володимир Путін буде впевнений, що може порушити будь-які угоди, які можуть бути досягнуті.

На запитання щодо повідомлень про обмеження обміну розвідданими між США та Україною, Стармер відповів, що Велика Британія, США, Європа та Україна мають працювати разом, не обираючи між США та Європою. Він зазначив, що Велика Британія завжди підтримувала тісну співпрацю з союзниками і не збирається змінювати цю політику.

У відповідь на коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо необхідності створення європейських військ, Стармер висловив повагу до британських солдатів, загиблих в Афганістані, і наголосив на важливості історичної ролі Великої Британії та її союзників у глобальних конфліктах.

Він зазначив, що 643 британські солдати загинули в Іраку та Афганістані, а багато інших були поранені.

"Ми особливо пам'ятаємо тих, хто пожертвував своїм життям, виконуючи цей обов'язок заради своєї країни і наших союзників, і саме тому так важливо, щоб ми наголосили на цьому сьогодні", - заявив Стармер, наголошуючи на важливості визнання цих жертв і продовження співпраці з міжнародними партнерами.