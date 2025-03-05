У Європарламенті обговорюють створення спільної європейської армії, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Депутати Європарламенту від загальноєвропейської партії "Вольт" надішлють лідерам ЄС план дій з 9 пунктів напередодні саміту (відбудеться 6 березня), де зокрема йдеться про створення спільної європейської армії.

Ці проєкти мають продемонструвати громадянам ЄС спроможність захищати їхні інтереси, як-от європейська система протиракетної оборони або спільні ініціативи в галузі кіберзахисту, які зміцнять безпеку на континенті.

Стратегічний план ЄС

Нагдаємо, що Європейська Комісія оголосила про мобілізацію 800 мільярдів євро для посилення оборонного потенціалу ЄС. З цієї суми 150 мільярдів євро буде спрямовано на фінансування виробництва сучасних засобів протиповітряної оборони та модернізацію армій країн ЄС.

Це частина стратегії, спрямованої на посилення безпеки Європи, а також створення нових механізмів кредитування для підтримки оборонних ініціатив. ЄС планує залучити приватний капітал через інвестиційні банки та бюджетні кошти для розвитку оборонної промисловості.