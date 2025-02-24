Стармер про заяви Трампа: він змінив глобальну розмову і створив можливість

На його думку, наразі потрібно залучити "колективну силу колективну силу до мирних зусиль".

"Президент США Дональд Трамп змінив глобальну дискусію за останні кілька тижнів, і це створило можливість для нас правильно визначити основи. Якщо ми хочемо, щоб мир настав, нам потрібно мати місце за столом, і будь-яке врегулювання має базуватися на суверенній Україні, підкріпленій сильними гарантіями безпеки", - наголосив він.

Стармер підкреслив, що його країна "готова, і бажає підтримати це військами на місцях разом з іншими європейцями та за належних умов".

Заяви Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах звинуватив Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США.

Нещодавно спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон збирав "екстрений саміт" після заяв Келлога. Відомо, що Макрон наступного тижня відвідає США. Також до Трампа поїде прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Як повідомляють західні ЗМІ, він представить Трампу план розміщення військ в Україні. План передбачає відправлення 30 тисяч європейських військових до України.

Водночас, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом Трампом цього тижня.