Стармер застеріг Британію від головної помилки, згадавши про Черчилля

"Багато людей закликають нас вибирати між США і Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр Британії погодився з президентом США Дональдом Трампом щодо оборони Європи.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи", - додав Стармер.