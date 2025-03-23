UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Стармер застеріг Британію від головної помилки, згадавши про Черчилля

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Велика Британія не повинна обирати між Європою і США. Це може стати великою помилкою для країни в цілому.

Про це сказав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Багато людей закликають нас вибирати між США і Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр Британії погодився з президентом США Дональдом Трампом щодо оборони Європи.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни повинні нести більший тягар для колективної самооборони Європи", - додав Стармер.

 

 

Вихід Британії з ЄС

Brexit або референдум у Великій Британії про вихід з Євросоюзу відбувся 23 червня 2016 року. Тоді майже 52% британців підтримало таке рішення. При цьому Brexit майже одразу "відгукнувся" для Британії в економічному плані - фунт впав до 30-річного мінімуму.

29 березня 2017 року уряд Великої Британії ініціював процедуру виходу з ЄС. Королева Британії остаточно затвердила Brexit у січні 2020 року. Цього ж року Британія та ЄС підписали угоду про Brexit.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКір СтармерВійна в Україні