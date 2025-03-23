Стармер предостерег Британию от главной ошибки, вспомнив о Черчилле

"Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Этого не делал Черчилль. Этого не делал Эттли. На мой взгляд, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас", - сказал он.

При этом премьер-министр Британии согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно обороны Европы.

"Я считаю, что президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя для коллективной самообороны Европы", - добавил Стармер.