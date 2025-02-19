Стармер висловив підтримку Зеленському на тлі заяв Трампа

"Для нас дуже важлива роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи. Обговорили майбутні перспективи та можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян", - написав глава держави.

Своєю чергою Кір Стармер висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і заявив, що було б цілком розумно призупинити вибори під час війни. Рівно так, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни.

Також британський прем'єр знову заявив про свою підтримку зусиль США щодо досягнення міцного миру в Україні, який утримає Росію від будь-якої майбутньої агресії.