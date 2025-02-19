Стармер выразил поддержку Зеленскому на фоне заявлений Трампа

"Для нас очень важна роль Соединенного Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы. Обсудили будущие перспективы и возможности. Поддержка Великобритании чрезвычайно важна, и мы никогда не забудем уважение британского народа к Украине и нашим гражданам", - написал глава государства.

В свою очередь Кир Стармер выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и заявил, что было бы вполне разумно приостановить выборы во время войны. Ровно так, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны.

Также британский премьер вновь заявил о своей поддержке усилий США по достижению прочного мира в Украине, который удержит Россию от любой будущей агрессии.