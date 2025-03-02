Стармер відповів, чи можливий воєнний конфлікт Британії з РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що гарантії для України потрібні для того, щоб уникнути подальшої ескалації війни. Однак гарантії також мають захищати мир.

На запитання, чи може він виключити військовий конфлікт між Великою Британією та РФ у разі відправки британських військ в Україну, Стармер зазначив, що вся суть гарантій безпеки полягає в тому, щоб гарантувати мир і уникнути військового конфлікту.

"Я не хочу конфлікту в Україні, в Європі і, звичайно, не у Великій Британії. Я хочу стабільності у Сполученому Королівстві. Спосіб забезпечення стабільності полягає в тому, щоб ми могли захистити угоду в Україні, тому що наша історія говорить нам про те, що якщо в Європі виникне конфлікт, його викине на наші береги", - сказав Стармер.