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Стармер ответил, возможен ли военный конфликт Британии с РФ

Великобритания, Воскресенье 02 марта 2025 21:17
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Стармер ответил, возможен ли военный конфликт Британии с РФ Фото: Кир Стармер, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что гарантии для Украины нужны для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны. Однако гарантии также должны защищать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На вопрос, может ли он исключить военный конфликт между Великобританией и РФ в случае отправки британских войск в Украину, Стармер отметил, что вся суть гарантий безопасности заключается в том, чтобы гарантировать мир и избежать военного конфликта.

"Я не хочу конфликта в Украине, в Европе и, конечно, не в Великобритании. Я хочу стабильности в Соединенном Королевстве. Способ обеспечения стабильности заключается в том, чтобы мы могли защитить соглашение в Украине, потому что наша история говорит нам о том, что если в Европе возникнет конфликт, его выбросит на наши берега", - сказал Стармер.

Напомним, сегодня в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, и ключевой темой встречи стала Украина.

Великобритания после саммита заявила, что сделает важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию. В случае мирного соглашения Британия готова отправить военный контингент. По словам Стармера, чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны США.

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