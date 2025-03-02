Стармер ответил, возможен ли военный конфликт Британии с РФ

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что гарантии для Украины нужны для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны. Однако гарантии также должны защищать мир.

На вопрос, может ли он исключить военный конфликт между Великобританией и РФ в случае отправки британских войск в Украину, Стармер отметил, что вся суть гарантий безопасности заключается в том, чтобы гарантировать мир и избежать военного конфликта.

"Я не хочу конфликта в Украине, в Европе и, конечно, не в Великобритании. Я хочу стабильности в Соединенном Королевстве. Способ обеспечения стабильности заключается в том, чтобы мы могли защитить соглашение в Украине, потому что наша история говорит нам о том, что если в Европе возникнет конфликт, его выбросит на наши берега", - сказал Стармер.