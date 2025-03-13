Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо Україну залишать без гарантій безпеки

Україні необхідно надати гарантії безпеки. Такий крок не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну порушити потенційну мирну угоду.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Стармер підкреслив, що він "не здивований" негативною реакцією Росії на пропозицію США про 30-денне перемир'я з Україною.
"По-перше, ми повинні зосередитися на міцному і безпечному мирі в Україні, чого ми всі хочемо. Мене не дивує, що Росія займає таку позицію. Вони досить ясно дали це зрозуміти. Вони неодноразово заявляли про це", - зазначив глава британського уряду.
Він звернув увагу, що після зустрічі між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії було досягнуто прогресу, і м'яч "опинився на боці Росії". Тепер на неї буде чинитися тиск.
"Це добре, тому що Росія - агресор. Росія - це країна, яка не дотримується попередніх угод і угод. Ми знаємо, що у Путіна є амбіції, які майже не приховуються", - додав прем'єр.
За його словами, зараз необхідно продовжувати роботу з союзниками, зокрема з США та Україною. У суботу, 15 березня, в Лондоні зберуться лідери низки країн, щоб обговорити прогрес у питанні досягнення міцного миру в Україні.
Стармер нагадав, що Путін виступає проти надання гарантій безпеки Україні.
"Якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, то у вас не буде великих проблем з гарантіями за угодою. А ми знаємо, що в минулому він порушував умови угоди. Тому його реакція зміцнює мою тверду впевненість у тому, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то свого часу він її порушить", - уточнив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що гарантії безпеки необхідно обговорювати вже після завершення війни між Україною та Росією.
Таку позицію американського лідера також підтримує і генсек НАТО Марк Рютте. За його словами,"перш ніж підтримувати мир, треба досягти миру".
При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав, що Україні необхідні гарантії безпеки до підписання мирної угоди. Оскільки в іншому випадку Росія може порушити мир.
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