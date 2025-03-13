Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо Україну залишать без гарантій безпеки

Стармер підкреслив, що він "не здивований" негативною реакцією Росії на пропозицію США про 30-денне перемир'я з Україною.

"По-перше, ми повинні зосередитися на міцному і безпечному мирі в Україні, чого ми всі хочемо. Мене не дивує, що Росія займає таку позицію. Вони досить ясно дали це зрозуміти. Вони неодноразово заявляли про це", - зазначив глава британського уряду.

Він звернув увагу, що після зустрічі між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії було досягнуто прогресу, і м'яч "опинився на боці Росії". Тепер на неї буде чинитися тиск.

"Це добре, тому що Росія - агресор. Росія - це країна, яка не дотримується попередніх угод і угод. Ми знаємо, що у Путіна є амбіції, які майже не приховуються", - додав прем'єр.

За його словами, зараз необхідно продовжувати роботу з союзниками, зокрема з США та Україною. У суботу, 15 березня, в Лондоні зберуться лідери низки країн, щоб обговорити прогрес у питанні досягнення міцного миру в Україні.

Стармер нагадав, що Путін виступає проти надання гарантій безпеки Україні.

"Якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, то у вас не буде великих проблем з гарантіями за угодою. А ми знаємо, що в минулому він порушував умови угоди. Тому його реакція зміцнює мою тверду впевненість у тому, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то свого часу він її порушить", - уточнив він.