Деталі можливого призначення

За інформацією видання, посада генерального секретаря Альянсу має стати вакантною у 2028 році. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі, ймовірно, усвідомлюючи, що після лідерства в уряді його життя вже не повернеться до звичного русла.

Для реалізації цього плану політику знадобиться стабільна підтримка чинного британського уряду.

Прихильники Стармера наголошують на його високому авторитеті серед європейських лідерів, що яскраво підтвердив нещодавній саміт G7.

Крім того, відзначаються його надзвичайно близькі відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

"Енді робить так, що бути звичайним майже легко. Але це буде не так просто, бо бути прем’єр-міністром - це незвичайна робота", - прокоментував один із міністрів зміну лідера у Лейбористській партії, де наступником Стармера було помазано Енді Бернема.

Чинний голова уряду вже пообіцяв продемонструвати гідність та допомогти Бернему із транзитом влади.

Поки що Стармер зосереджений на просуванні свого плану інвестицій в оборону країни.