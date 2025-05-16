Стармер про переговори України та РФ у Стамбулі: позиція Москви неприйнятна

Стармер розповів, що він, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Польщі Дональд Туск провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі лідери розмовляли з президентом США Дональдом Трампом телефоном.

Головним предметом обговорень стали переговори між Україною і Росією в Стамбулі.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це відбувається не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка президенту Трампу, ми зараз тісно координуємо нашу реакцію і продовжимо це робити", - додав глава британського уряду.