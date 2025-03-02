Стармер оголосив про угоду для постачання Україні ще 5 000 ракет для ППО

За словами Стармера, угода дасть змогу створити робочі місця в оборонному секторі британської держави, і матиме значимість для захисту України.

"Це матиме життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та посилення України", - заявив Стармер.

Також він заявив, що Британія готова захищати мир в Україні, і це включатиме "солдатів на землі" і "літаки в повітрі".

"Ми готові робити це разом з іншими", - підкреслив британський прем'єр.