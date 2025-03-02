Стармер оголосив про угоду для постачання Україні ще 5 000 ракет для ППО

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні. Зокрема, угода дозволяє нашій країні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Стармера, угода дасть змогу створити робочі місця в оборонному секторі британської держави, і матиме значимість для захисту України.
"Це матиме життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та посилення України", - заявив Стармер.
Також він заявив, що Британія готова захищати мир в Україні, і це включатиме "солдатів на землі" і "літаки в повітрі".
"Ми готові робити це разом з іншими", - підкреслив британський прем'єр.
Нагадаємо, під час виступу перед пресою британський прем'єр окремо зазначив, що в разі мирної угоди країна надішле власні оборонні спроможності для України. Мова йде про військовий контингент, щоб не допустити будь-якого майбутнього посягання на українські кордони.
"Ми відправимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на землі", - заявив Стармер.
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