Стармер объявил о сделке для поставки Украине еще 5 000 ракет для ПВО

По словам Стармера, сделка позволит создать рабочие места в оборонном секторе британского государства, и будет иметь значимость для защиты Украины.

"Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и усиления Украины", - заявил Стармер.

Также он заявил, что Британия готова защищать мир в Украине, и это будет включать "солдат на земле" и "самолеты в воздухе".

"Мы готовы делать это вместе с другими", - подчеркнул британский премьер.