Стармер объявил о сделке для поставки Украине еще 5 000 ракет для ПВО

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о новой сделке для помощи Украине. В частности, соглашение позволяет нашей стране использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам Стармера, сделка позволит создать рабочие места в оборонном секторе британского государства, и будет иметь значимость для защиты Украины.
"Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и усиления Украины", - заявил Стармер.
Также он заявил, что Британия готова защищать мир в Украине, и это будет включать "солдат на земле" и "самолеты в воздухе".
"Мы готовы делать это вместе с другими", - подчеркнул британский премьер.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил сегодня, что европейские страны должны больше поддерживать Украину. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из ключевых моментов сегодняшнего саммита европейских лидеров в Лондоне.
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