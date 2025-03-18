Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну в Україні. Розмова відбулася напередодні телефонного контакту Трампа з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Кір Стармер учора ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Основною темою обговорення стала війна в Україні та бажання Трампа сприяти її завершенню.
Стармер наголосив, що Київ повинен займати "найсильнішу позицію" для досягнення справедливого й тривалого миру. Він також поінформував Трампа про майбутні зустрічі коаліції країн, які підтримують Україну, зазначивши, що в них візьмуть участь понад 30 держав.
Розмова між політиками відбулася напередодні телефонного контакту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також на тлі заклику президента України Володимира Зеленського до союзників посилити тиск на Кремль для прийняття пропозиції про припинення вогню.
Трамп проведе розмову з Путіним щодо можливого припинення вогню
Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 березня проведе переговори з Володимиром Путіним. Очікується, що сторони обговорять запропонований США 30-денний режим припинення вогню, який раніше також пропонували Україні.
Путін після зустрічі з американською делегацією зазначив, що запровадження перемир’я має певні "нюанси". Водночас Трамп висловив упевненість, що Росія "погодиться" на запропонований режим тиші.
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