Стармер обсудил с Трампом войну в Украине перед разговором с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну в Украине. Разговор состоялся накануне телефонного контакта Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Кир Стармер вчера вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Основной темой обсуждения стала война в Украине и желание Трампа способствовать ее завершению.

Стармер подчеркнул, что Киев должен занимать "сильную позицию" для достижения справедливого и прочного мира. Он также проинформировал Трампа о предстоящих встречах коалиции стран, которые поддерживают Украину, отметив, что в них примут участие более 30 государств.

Разговор между политиками состоялся накануне телефонного контакта Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также на фоне призыва президента Украины Владимира Зеленского к союзникам усилить давление на Кремль для принятия предложения о прекращении огня.