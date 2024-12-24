Стармер натякнув на можливість відправки військ в Україну для навчання ЗСУ, - The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України. Вони можуть навчати українських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними видання, Стармер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським погодився, що "вдосконалення" пропозиції щодо навчання є важливим. Він нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".
"Сер Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для підготовки солдатів", - пише видання.
Стармер нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Але щоб доставити війська до Великої Британії, потрібно подолати багато кілометрів, і є побоювання, що українці неохоче записуються на навчання через це.
Раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.
Це запропонували країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Проте у НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.
Згодом ЗМІ повідомили про те, що до французької коаліції можуть приєднатися Нідерланди.
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