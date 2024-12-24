Стармер натякнув на можливість відправки військ в Україну для навчання ЗСУ, - The Times
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України. Вони можуть навчати українських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними видання, Стармер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським погодився, що "вдосконалення" пропозиції щодо навчання є важливим. Він нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".
"Сер Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для підготовки солдатів", - пише видання.
Стармер нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Але щоб доставити війська до Великої Британії, потрібно подолати багато кілометрів, і є побоювання, що українці неохоче записуються на навчання через це.
Навчання військових в Україні
Раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.
Це запропонували країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Проте у НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.
Згодом ЗМІ повідомили про те, що до французької коаліції можуть приєднатися Нідерланди.
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