Стармер натякнув на можливість відправки військ в Україну для навчання ЗСУ, - The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України. Вони можуть навчати українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними видання, Стармер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським погодився, що "вдосконалення" пропозиції щодо навчання є важливим. Він нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".

"Сер Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для підготовки солдатів", - пише видання.

Стармер нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Але щоб доставити війська до Великої Британії, потрібно подолати багато кілометрів, і є побоювання, що українці неохоче записуються на навчання через це.

Навчання військових в Україні

Раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.

Це запропонували країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Проте у НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.