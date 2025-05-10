Стармер: якщо Путін не повернется на шлях миру - ми відповімо

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що якщо російський диктатор Володимира Путіна не повернеться на шлях миру в Україні, тоді буде відповідь, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Саме тому ми тут, разом зі США, звертаємося до Путіна, відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, саме час це продемонструвати", - наголосив Стармер

Він підкреслив, що мова йде про 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів. Причому без додаткових умов в без затримок. Якщо ж цього не буде, Росію примусять піти на переговори.

"Путін хоче умов, він замість припинення вогню організував військовий парад, ще раз кидає виклик... Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів", - додав прем'єр Британії.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поінформував, що "коаліція рішучих" спілкувалася з президентом США як перед сьогоднішньою зустріччю, так і після.

"Ми всі спілкувалися з американським президентом перед нашою зустріччю і одразу після неї. Ми вдячні амеркаинському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу і він цілковито залучений до неї", - розповів він.