Стармер обговорить із Макроном підтримку України після того, як переміг Трамп, - Reuters

Як пише агентство, через кілька днів після обрання Дональда Трампа на другий термін президентом США, Стармер вирушить до Франції, де поговорить з Макроном. Лідери будуть обговорювати шляхи допомоги Україні, продовження російського вторгнення, а також жахливу гуманітарну ситуацію в Газі.

Reuters нагадує, що Трамп розкритикував рівень підтримки США у боротьбі України з Росією, починаючи з 2022 року, і пообіцяв покласти край конфлікту, не пояснивши, як це зробити.

У свою чергу, Британія та Франція заявили, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, щоб захистити європейський континент в цілому.

Очікується, що наступного року Велика Британія та ЄС розпочнуть переговори щодо пакту безпеки після Brexit. Він охопить такі сфери, як оборона та енергетична співпраця, оскільки вони прагнуть взяти на собе більше відповідальності за власну безпеку.