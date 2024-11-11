Стармер обговорить із Макроном підтримку України після того, як переміг Трамп, - Reuters

У понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорюватимуть підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, через кілька днів після обрання Дональда Трампа на другий термін президентом США, Стармер вирушить до Франції, де поговорить з Макроном. Лідери будуть обговорювати шляхи допомоги Україні, продовження російського вторгнення, а також жахливу гуманітарну ситуацію в Газі.
Reuters нагадує, що Трамп розкритикував рівень підтримки США у боротьбі України з Росією, починаючи з 2022 року, і пообіцяв покласти край конфлікту, не пояснивши, як це зробити.
У свою чергу, Британія та Франція заявили, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, щоб захистити європейський континент в цілому.
Очікується, що наступного року Велика Британія та ЄС розпочнуть переговори щодо пакту безпеки після Brexit. Він охопить такі сфери, як оборона та енергетична співпраця, оскільки вони прагнуть взяти на собе більше відповідальності за власну безпеку.
Нагадаємо, що кілька годин тому стало відомо про те, що 7 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Глави держав обговорювали війну в Україні та мету миру на європейському континенті.
За словами джерел WP, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в нашій країні, а також нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.