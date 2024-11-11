Стармер обсудит с Макроном поддержку Украины после того, как победил Трамп, - Reuters

В понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудят поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, через несколько дней после избрания Дональда Трампа на второй срок президентом США, Стармер отправится во Францию, где поговорит с Макроном. Лидеры будут обсуждать пути помощи Украине, продолжение российского вторжения, а также ужасающую гуманитарную ситуацию в Газе.
Reuters напоминает, что Трамп раскритиковал уровень поддержки США в борьбе Украины с Россией, начиная с 2022 года, и пообещал положить конец конфликту, не объяснив, как это сделать.
В свою очередь Британия и Франция заявили, что крайне важно продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, чтобы защитить европейский континент в целом.
Ожидается, что в следующем году Великобритания и ЕС начнут переговоры о пакте безопасности после Brexit. Он охватит такие сферы, как оборона и энергетическое сотрудничество, поскольку они стремятся взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.
Напомним, что несколько часов назад стало известно о том, что 7 ноября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Главы государств обсуждали войну в Украине и цель мира на европейском континенте.
По словам источников WP, Трамп в ходе разговора посоветовал Путину не обострять войну в нашей стране, а также напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.
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