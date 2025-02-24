Стармер і Макрон хочуть відмовити Трампа від сепаратних переговорів із Путіним, - The Times

Як повідомили високопоставлені дипломатичні джерела видання Стармер і Макрон закличуть Трампа припинити сепаратні мирні переговори з Москвою в обмін на зобов'язання Європи щодо забезпечення майбутньої безпеки України.

Під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії в третю річницю російського вторгнення Стармер і Макрон домовилися координувати свій підхід у спробі вплинути на план президента США. Глобальна безпека зіткнулася з "критичним моментом", заявили вони.

Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні 27 лютого. Макрон проведе окремі переговори з президентом США 24 лютого.

Водночас міністр освіти Бріджит Філліпсон виявила обережність і не стала критикувати Трампа за ініціювання перемовин із Путіним щодо України, заявивши, що президент вчинив правильно, звернувшись до Росії з пропозицією про переговори, але "врегулювання неможливе" без участі Києва.

"Це потребуватиме переговорів із росіянами в рамках частини врегулювання, тому я думаю, що це правильний підхід. Президент Трамп посадив росіян за стіл переговорів, але для будь-якого міцного врегулювання, коли йдеться про мир, необхідні голоси українців, голоси президента Зеленського, щоб стати його частиною.

За її словами, "не може бути ніякого врегулювання, якщо не відбудуться переговори за участю як Росії, так і України".

Заяви з Вашингтона

Міністр оборони США Піт Хегсет і спецпредставник Трампа Стівен Віткофф відмовилися повідомити, чи вважають вони Росію відповідальною за початок війни проти України.

"Ми знаємо, хто вторгся, - сказав Гегсет Fox News. - Чи підвищують усі ці перекладання провини ймовірність миру? Ось питання, яке ставить президент".

Але він додав: "Стояти тут і говорити: "Ти хороший, ти поганий; ти диктатор, ти не диктатор; ти вторгся, ти не зробив цього". Це марно. Це непродуктивно".

На запитання, чи справедливе твердження, що Росія вторглася в Україну без жодної причини три роки тому, він відповів: "Справедливо сказати, що це дуже складна ситуація".

Віткофф, виступаючи на CNN, сказав, що "війна не повинна була статися, вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни. Тоді було багато розмов про вступ України до НАТО... Цього не мало статися, по суті, це стало загрозою для росіян... Це реальні факти".