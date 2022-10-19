Starlink запустили для нової категорії користувачів: хто зможе скористатися

SpaceX Ілона Маска розширює діяльність свого супутникового інтернет-підрозділу, запустивши сьогодні новий сервіс – Starlink Aviation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Starlink Aviation почне постачати термінали у середині 2023 року. Кожен термінал у повітрі здатний роздавати Wi-Fi зі швидкістю до 350 Мбіт/с. Вже анонсовано, що першим корпоративним клієнтом компанії стануть авіалінії Hawaiian Airlines.

Інженери компанії розробили нову авіаційну антену для доступу до супутникового Інтернету. Ціна комплекту – 150 тисяч доларів. Щомісячна абонплата за послугу становитиме від 12,5 до 25 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, що використовується для постачання зброї та обладнання.

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