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Starlink запустили для нової категорії користувачів: хто зможе скористатися

Фото: SpaceX представила сервіс Starlink для приватних літаків (starlink.com)
Автор: Константин Широкун

SpaceX Ілона Маска розширює діяльність свого супутникового інтернет-підрозділу, запустивши сьогодні новий сервіс – Starlink Aviation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інженери компанії розробили нову авіаційну антену для доступу до супутникового Інтернету. Ціна комплекту – 150 тисяч доларів. Щомісячна абонплата за послугу становитиме від 12,5 до 25 тисяч доларів.

Starlink Aviation почне постачати термінали у середині 2023 року. Кожен термінал у повітрі здатний роздавати Wi-Fi зі швидкістю до 350 Мбіт/с. Вже анонсовано, що першим корпоративним клієнтом компанії стануть авіалінії Hawaiian Airlines.

Раніше ми писали, що SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, що використовується для постачання зброї та обладнання.

Все, що відомо про скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Илон Маск