Маск відкликав запит до Пентагону про оплату роботи Starlink в Україні

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Він прокоментував опубліковану статтю в газеті Politico про те, що Пентагон розглядає можливість оплатити роботу Starlink.

"SpaceX вже відкликала свій запит щодо фінансування", - написав він.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, що використовується для постачання зброї та обладнання.

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