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Маск відкликав запит до Пентагону про оплату роботи Starlink в Україні

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США, Вівторок 18 жовтня 2022 01:35
Маск відкликав запит до Пентагону про оплату роботи Starlink в Україні Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він прокоментував опубліковану статтю в газеті Politico про те, що Пентагон розглядає можливість оплатити роботу Starlink.

"SpaceX вже відкликала свій запит щодо фінансування", - написав він.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, що використовується для постачання зброї та обладнання.

Все, що відомо про скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Илон Маск
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