Starlink та розвідка США знову працюють на 100%, - Зеленський
Starlink відновив роботу в Україні, а розвіддані щодо балістики тепер надходять безперебійно після продуктивних переговорів Осло.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Аллі Мазур.
За словами глави держави, розмова була продуктивною та предметною. Він зазначив, що українська розвідка щодо ударів балістикою працює на 100%.
"Емоційний діалог між Україною і США повернувся до роботи. Старлінк повернувся до роботи (в суботу о 5:20 ранку). Ми маємо правильний результат. Ми вийшли з тим, що нам потрібно. Це одна із частин наших розмов в Осло", - розповів президент.
Президент пояснив, що емоційність діалогу раніше супроводжувалася трьома основними викликами - дефіцит систем ППО, обмеження у роботі Starlink та обмеження розвідданих від США.
Наразі два питання вже знято, однак невирішеним залишається питання забезпечення додатковими засобами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський припустив, чому російський диктатор Володимир Путін захотів відновити переговори з Україною, наголосивши, що згода російського диктатора ще не означає їхнього реального проведення.
За словами глави держави, говорити про будь-які результати варто лише після фактичної зустрічі.
Крім того, російська сторона вдається до чергових закликів до ескалації.
Зокрема, у Путіна цинічно закликали Трампа і ЦРУ ліквідувати Зеленського, про що публічно заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.