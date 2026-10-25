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Starlink и разведка США снова работают на 100%, - Зеленский

20:43 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Starlink и разведка США снова работают на 100%, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Starlink возобновил работу в Украине, а разведданные по баллистике теперь поступают бесперебойно после продуктивных переговоров Осло.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.

По словам главы государства, разговор был продуктивным и предметным. Он отметил, что украинская разведка по ударам баллистики работает на 100%.

"Эмоциональный диалог между Украиной и США вернулся к работе. Старлинк вернулся к работе (в субботу в 5:20 утра). У нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что нам нужно. Это одна из частей наших разговоров в Осло", - рассказал президент.

Президент пояснил, что эмоциональность диалога ранее сопровождалась тремя основными вызовами – дефицит систем ПВО, ограничение в работе Starlink и ограничение разведданных от США.

В настоящее время два вопроса уже сняты, однако нерешенным остается вопрос обеспечения дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Напомним, что Владимир Зеленский предположил, почему российский диктатор Владимир Путин захотел возобновить переговоры с Украиной, подчеркнув, что согласие российского диктатора еще не означает их реальное проведение.

По словам главы государства, говорить о любых результатах следует только после фактической встречи.

Кроме того, российская сторона прибегает к очередным призывам к эскалации.

В частности, у Путина цинично призвали Трампа и ЦРУ ликвидировать Зеленского, о чем публично заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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