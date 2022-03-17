UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине

Starlink стал популярным в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Приложение Starlink, которое позволяет пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space-X, стало самым загружаемым приложением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что в воскресенье, 13 марта, приложение было загружено 21 000 раз во всем мире в обоих магазинах App Store и Google Play. Это самое большое количество загрузок в мире за один день. Причем большинство из них происходили из Украины.

Также в целом приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за последние две недели количество инсталляций в мире выросло более чем втрое.

Starlink предоставляет широкополосный доступ к интернету в местах, где доступ был ненадежным или полностью отсутствовать, в любой точке планеты.

Приложение необходимо, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет.

Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink от Илона Маска.

Также мы писали, что Starlink не будет блокировать российские новостные источники.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск