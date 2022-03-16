В Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink от Илона Маска
В Украину прибыла очередная партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил Польшу и американского предпринимателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федорова.
"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому благу победить старое зло", - написал Федоров.
Глава Минцифры поблагодарил Илона Маска, Польшу и всех партнеров Украины в борьбе с российской агрессией. "Будущее за Украиной!" - добавил министр.
Фото: в Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink (facebook.com/mykhailofedorov)
Напомним, в конце февраля Илон Маск ответил на просьбу Михаил Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.
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