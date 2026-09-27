Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову

Україна потребує розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб протидіяти російським ракетним комплексам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова в інтерв’ю NewsForce.
За словами Буданова, Україна зацікавлена не лише в супутниковому зв'язку, а й у ширших технологічних можливостях, які надають Starlink і Starshield.
Вони, за його словами, потрібні для протидії російським ракетним комплексам, з яких РФ запускає ракети по території України.
"Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - заявив Буданов.
Водночас керівник ОП наголосив, що нинішнього доступу України до таких можливостей недостатньо.
Буданов зазначив, що українська сторона хотіла б отримати розширені можливості Starlink і Starshield. Зокрема, йдеться про збільшення покриття.
"Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості - потрібне більше покриття", - сказав він.
Нагадуємо, що наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив про спроби домовитися з президентом США Дональдом Трампом та американським мільярдером Ілоном Маском щодо використання Starlink на території Росії.
За даними The Atlantic, Маск відмовився надати Україні таку можливість. Однією з причин, за словами джерел видання, могла бути його позиція щодо подальшої ескалації війни та необхідності мирної угоди.
Пізніше Трамп заявив, що для отримання дозволу на використання Starlink для ударів по території РФ Україні потрібно поговорити безпосередньо з Маском.
За словами українського чиновника, тема використання Starlink для ураження цілей у Росії також порушувалася під час зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН.