StarLightMedia отмечает сезон юбилеев

2020-й и начало следующего года для телевизионной группы №1 будут особенными, ведь скоро начнется сезон юбилеев. Программа "Факты" на ICTV праздновать 20-летие, "Факты недели. 100 минут" и "Свобода слова" - 15-летие. Серебряная дата у "Вікна-новини" на СТБ, которым исполняется 25 лет.

Еженедельно редакции общественно важных программ StarLightMedia производят более 60 часов контента, им доверяет и предпочитает более 14 млн украинцев.

"ICTV мы строили как современное телевидение современной Украины. Страны, которая сделала свой выбор в Независимости. Мы хотели быть голосом этой независимости, каналом людей, у которых светятся глаза и которые не боятся работы. Людей труда в лучшем и самом высоком смысле этого слова. И изначально важным для нас было стать близкими к людям, понимая важное и глядя вперед! Благодаря новой украинской журналистике, заложившей основы редакцией "Вікна-новини" и "Факты", мы более 25 лет назад начали формировать украинскую повестку дня. Телеканал ICTV даже сделал видео со звездами, которые исполняли гимн Украины - чтобы начинать свой день по-украински", - комментирует Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Команды "Фактов" и "Вікна-новин" делают колоссальную работу, которая воплотилась в 88120 выпусков, а это 17 700 часов эфира.

В свою очередь "Свобода слова" имеет 900 выпусков - 1400 часов эфира. В то же время "Факты недели" уже 5-й месяц подряд удерживают лидерство среди итоговых программ. Масштабы производства показывают, что StarLightMedia сегодня является крупнейшим новостным продакшном в стране.

"Мы создали первую площадку в Украине, где предложили политикам говорить в прямом эфире о самом важном - так родилась" Свобода слова ". А чтобы объяснить то, о чем временами политики предпочитали молчать, - "Факты недели". Сейчас с новостями и общественно важными программами нашего дивизиона, такими как "Антизомби" и "Гражданская оборона", еженедельно контактирует более 50% украинцев в возрасте 18, более 15 млн человек. Это более половины всех украинцев, которые смотрят телевидение. Поэтому поздравляю команды наших любимых программ с юбилеями и желаю достичь еще более высоких свершений! У нас еще много работы и совместных побед впереди", - добавляет Богуцкий.

Из года в год группа подтверждает свое лидерство по объемам и количеству охвата аудитории, только с началу 2020 года зрителями наших программ уже стали более 90% украинцев*.

*Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитория: 18+; 18-54 (50+) Universe; М 18-54 (50+). Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.