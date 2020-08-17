StarLightMedia відзначає сезон ювілеїв

2020-й та початок наступного року для телевізійної групи №1 будуть особливими, адже незабаром розпочнеться сезон ювілеїв. Програма "Факти" на ICTV святкуватиме 20-річчя, "Факти тижня. 100 хвилин" та "Свобода слова" - 15-річчя. Срібна дата у "Вікна-новини" на СТБ, яким виповнюється 25 років.

Щотижня редакції суспільно важливих програм StarLightMedia виробляють більш як 60 годин контенту, їм довіряє і надає перевагу понад 14 млн українців.

"ICTV ми будували як сучасне телебачення сучасної України. Країни, яка зробила свій вибір у Незалежності. Ми хотіли бути голосом цієї незалежності, каналом людей, у яких світяться очі і які не бояться роботи. Людей праці у найкращому і найвищому значенні цього слова. І від самого початку найважливішим для нас було стати близькими до людей, розуміючи найважливіше і дивлячись вперед! Завдяки новій українській журналістиці, яка заклала основи редакцій "Вікна-новини" і "Факти", ми понад 25 років тому почали формувати український порядок денний. Телеканал ICTV навіть зробив відео з зірками, які виконували гімн України – щоб розпочинати свій день по-українськи", – коментує Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

Команди "Фактів" і "Вікна-новини" роблять колосальну роботу, що втілилась у 88 120 випусків, а це 17 700 годин ефіру.

Своєю чергою "Свобода слова" має 900 випусків – 1 400 годин ефіру. Водночас "Факти тижня" вже 5-й місяць поспіль утримують лідерство серед підсумкових програм. Масштаби виробництва показують, що StarLightMedia сьогодні є найбільшим новинним продакшном у країні.

"Ми створили перший майданчик в Україні, де запропонували політикам говорити в прямому ефірі про найважливіше – так народилася "Свобода слова". А щоб пояснити те, про що часами політики воліли мовчати, – "Факти тижня". Зараз з новинами й суспільно важливими програмами нашого Дивізіону, такими як "Антизомбі" і "Гражданская оборона", щотижня контактує понад 50% українців віком 18+, понад 15 млн людей. Це більш ніж половина всіх українців, які дивляться телебачення. Тож вітаю команди наших улюблених програм з ювілеями та бажаю досягти ще вищих звершень! У нас ще багато роботи та спільних перемог попереду", – додає Богуцький.

З року в рік група підтверджує своє лідерство за обсягами й кількістю охоплення аудиторії, лише з початку 2020 року глядачами наших програм вже стали понад 90% українців*.

*Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному телевізійному комітету (ІТК), надані каналом ICTV за показниками rat%, shr%. Аудиторія: 18+; 18-54 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.