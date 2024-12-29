Старий новий тренер: хто керуватиме баскетбольною збірною України

57-річний фахівець повернувся на посаду наставника "синьо-жовтих". Раніше він вже очолював нашу команду протягом трьох з половиною років (2019-2023). Під його керівництвом збірна України успішно кваліфікувалася на Євробаскет-2022, вигравши групу відбору. А в фіналі турніру пройшла до плей-офф, фінішувавши 11-ю.

Проте у кваліфікації на чемпіонат світу-2023 збірна України посіла п’яте місце у своїй групі й не відібралася на світову першість. Загалом на чолі "синьо-жовтих" Багатскіс провів 24 офіційні матчі, у яких здобув 13 перемог та зазнав 11 поразок.

Латвієць добре знайомий із українським баскетболом. Окрім збірної, він раніше тренував "Кривбас", "Будівельник" і "Київ-Баскет". Також має значний досвід роботи з національною збірною Латвії, а на клубному рівні працював у Латвії, Грузії, Туреччині, Ізраїлі, Німеччині та Румунії.

На посаді очільника української команди Багатскіс змінив Віталія Степановського, під керівництвом якого національна збірна зазнала чотирьох поразок у кваліфікації Євробаскета-2025. "Синьо-жовті" майже втратили шанси на вихід до фіналу чемпіонату континенту.

Заключні поєдинки кваліфікації на Євробаскет-2025 збірна України проведе 20 й 23 лютого 2025 року. Першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Словенії у номінально домашньому поєдинку, а останню гру відбору українці проведуть проти Португалії.