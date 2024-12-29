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Старый новый тренер: кто будет руководить баскетбольной сборной Украины

Фото: Айнарс Багатскис (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Мужскую сборную Украины по баскетболу возглавил латвийский специалист Айнарс Багатскис.

57-летний специалист вернулся на должность наставника "сине-желтых". Ранее он уже возглавлял нашу команду на протяжении трех с половиной лет (2019-2023). Под его руководством сборная Украины успешно квалифицировалась на Евробаскет-2022, выиграв группу отбора. А в финале турнира прошла в плей-офф, финишировав 11-й.

Однако в квалификации на чемпионат мира-2023 сборная Украины заняла пятое место в своей группе и не отобралась на мировое первенство. Всего во главе "сине-желтых" Багатскис провел 24 официальных матча, в которых одержал 13 побед и потерпел 11 поражений.

Латвиец хорошо знаком с украинским баскетболом. Кроме сборной, он ранее тренировал "Кривбасс", "Будивельник" и "Киев-Баскет". Также имеет значительный опыт работы с национальной сборной Латвии, а на клубном уровне работал в Латвии, Грузии, Турции, Израиле, Германии и Румынии.

На посту главы украинской команды Багатскис сменил Виталия Степановского, под руководством которого национальная сборная потерпела четыре поражения в квалификации Евробаскета-2025. "Сине-желтые" почти потеряли шансы на выход в финал чемпионата континента.

Заключительные поединки квалификации на Евробаскет-2025 сборная Украины проведет 20 и 23 февраля 2025 года. Первым соперником "сине-желтых" станет сборная Словении в номинально домашнем поединке, а последнюю игру отбора украинцы проведут против Португалии.

 

К слову, ранее представили топ-15 украинских триумфаторов 2024-го спортивного года.

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