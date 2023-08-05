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Старих форматів більше не буде. Зеленський заявив про продовження кадрових чисток

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Субота 05 серпня 2023 21:41
Старих форматів більше не буде. Зеленський заявив про продовження кадрових чисток Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових чисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що старих форматів більше не буде.

"Старих форматів у нашій державі більше не буде - тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була - чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем - кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде", - додав він.

Скандали з воєнкомами

Після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

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Старих форматів більше не буде. Зеленський заявив про продовження кадрових чисток
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