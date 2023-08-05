ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток

Новина українською →
Суббота 05 августа 2023 21:41
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет - тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был - то ли "военкомом", то ли депутатом, то ли чиновником - каждый должен работать только ради государства. Так и будет", - добавил он.

Скандалы с военкомами

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

Да, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена