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Старейшую подводную лодку Черноморского флота РФ после ремонта снова отправили на завод

Фото: подлодку Алроса Черноморского флота РФ снова отправили на ремонт (radiosvoboda.org)
Автор: Наталья Юрченко

Российскую подлодку "Алроса" Черноморского флота вновь отправили на ремонтный завод. Субмарина на прошлой неделе только вышла из ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По данным журналистов, подлодку тянули два буксира. На палубе были 10 матросов и три офицера. Корабль из Южной бухты Севастополя отбуксировали в Килен-бухту, где находится 13-ый судоремонтный завод.

При этом в начале мая предприятие заявило, что завершило ремонт старейшей на Черноморском флоте РФ подводной лодки "Алроса". На прошлой неделе субмарина якобы вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

Стоит отметить, что подводная лодка Б-281 "Алроса" была введена в использование в 1990 году. Она оснащена экспериментальным водометным движителем вместо винта. До 2013 года это была единственная подводная лодка Черноморского флота России. После модернизации лодка получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

Ранее мы сообщали, что две трети боеспособных подводных лодок Черноморского флота РФ находятся на дежурстве.

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