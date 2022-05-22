Найстаріший підводний човен Чорноморського флоту РФ після ремонту знову відправили на завод

Російський підводний човен "Алроса" Чорноморського флоту знову відправили на ремонтний завод. Субмарина минулого тижня тільки вийшла з ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

За даними журналістів, підводний човен тягнули два буксири. На палубі були 10 матросів та три офіцери. Корабель з Південної бухти Севастополя відбуксували у Кілен-бухту, де знаходиться 13-ий судноремонтний завод.

При цьому на початку травня підприємство заявило, що завершило ремонт найстарішого на Чорноморському флоті РФ підводного човна "Алроса". Минулого тижня субмарина нібито вийшла з ремонту та проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

Варто зазначити, що підводний човен Б-281 "Алроса" був введений у дію у 1990 році. Він оснащений експериментальним водометним рушієм замість гвинта. До 2013 року це був єдиний підводний човен Чорноморського флоту Росії. Після модернізації човен отримав можливість стріляти крилатими ракетами типу "Калібр".