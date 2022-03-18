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Старейший банк США отказался от инвестиций в Россию

Фото: Bank of New York Mellon отказался от инвестиций в Россию (twitter.com/Bloqport)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Старейший банк США - Bank of New York Mellon - отказался от инвестиций в российские ценные бумаги из-за вторжения России в Украину. Кредитная организация также пожертвовала 1 млн долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление BNY Mellon.

"BNY Mellon един перед трагическими событиями, происходящих в Украине. Первоначально мы жертвуем 1 миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам", - говорится в заявлении.

Кроме того, BNY Mellon объявил о прекращении банковского бизнеса в России и приостановке инвестиций в российские ценные бумаги. В банке уточнили, что продолжат работать с многонациональными клиентами, которые зависят от услуг финансового учреждения по хранению и учету для управления рисками.

Отмечается, что отказ от инвестиций в российские ценные бумаги приведет к единовременному сокращению выручки примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также повлияет на годовой доход банка примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.

Напомним, Россия 17 марта направила платежное распоряжение о выплате процентов на 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, которое было выполнено, что позволило Москве избежать дефолта.

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